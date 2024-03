Milan-Slavia Praga: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Iltorna in campo per le coppe internazionali. I rossoneri ricevono a San Siro lonell'andata degli ottavi diLa squadra diha superato il Rennes nei playoff (vittoria per 3-0 all'andata a Milano, sconfitta per 3-2 al ritorno in Francia), i cechi diinvece erano già qualificati agli ottavi avendo chiuso al primo posto il proprio girone di Europa League davanti a un'altra squadra italiana, la Roma.- Pioli pronto a cambiare qualcosa in difesa con il rilancio di Calabria e Thiaw, mentre a centrocampo può rivedersi Reijnders al posto di Adli. Davanti, Giroud favorito su Jovic.Trpišovský risponde con l'ex Torino Zima nella linea difensiva a tre, Jurecka guida l'attacco.- Milan-Slavia Praga, valida per l'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, si gioca giovedì 7 marzo 2024 a San Siro, il calcio d'inizio è fissato alle ore 21.- La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. La partita sarà visibile anche in chiaro su TV8.- La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e attraverso il servizio di Sky, Sky GO. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming live e on demand di Sky.: Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.: Stanek; Ogbu, Holes, Zima; Masopust, Zafeiris, Sevcik, Provod; Wallem, Schranz; Jurecka. All. Trpišovský.