Il Milan ha messo a segno il colpo Pierre Kalulu, al Lione solo un piccolo indennizzo di 480000 euro. Le visite mediche, inizialmente previsto per oggi, sono rimandate a mercoledì per alcune problematiche burocratiche legate alla possibilità di poter viaggiare in direzione Italia. La conferma arriverà solo nella giornata di domani.





CONTRATTO QUINQUENNALE- Il Milan ha già virtualmente chiuso l'operazione Kalulu: mancano solo le visite mediche di rito e la firma sul contratto quinquennale. Il classe 2000 è stato strappato alla concorrenza di Siviglia e Bayern Monaco e può giocare sia come terzino destro che da difensore centrale.