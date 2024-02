Milan, solo Ibrahimovic e Moncada a Rennes: assenza per Furlani e Cardinale, il motivo

Il Milan è partito alla volta di Rennes, in vista del ritorno dei playoff di Europa League, decisivo per l’accesso agli ottavi di finale della seconda massima competizione europea,. I rossoneri faranno il solito walkaround allo stadio, seguito dalla conferenza stampa di mister Stefano Pioli e Alessandro Florenzi. Per la trasferta europea, non saranno presenti né Giorgio Furlani e né Paolo Scaroni. Il CEO rossonero è impegnato in un viaggio d'affari in Middle East insieme a Gerry Cardinale, founder e managing partner di RedBird.



Il Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners, Gerry Cardinale, domani sarà a Miami per partecipare al FII Priority, un convegno lungo due giorni sul rapporto tra umanità e tecnologia con uno sguardo particolare sulla crisi climatica. A Rennes, dunque, sono presenti le altre due figure dirigenziali di spicco rossonere: Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada.