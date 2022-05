Ante Rebic e un futuro tutto da scrivere. L’attaccante croato ha appena concluso la sua terza stagione al Milan tra alti e bassi. L’esplosione definitiva di Rafael Leao e qualche infortunio di troppo non gli hanno permesso di ripetere le prestazioni scintillanti della prime due annate. Stefano Pioli crede molto in lui e lo considera ancora centrale nel suo progetto tecnico, la scelta di rimanere o meno in rossonero sarà proprio dell’ex Eintracht Francoforte.



SONDAGGIO WOLFSBURG - Paolo Maldini ha già in programma un confronto con l’entourage di Ante Rebic nel mese di giugno. Il direttore dell’area tecnica vuole capire le intenzioni del ragazzo e le varie opzioni che offrirà il mercato. Sul numero 12 rossonero si registra un sondaggio del Wolfsburg: il suo ex allenatore Nico Kovac vorrebbe riportarlo in Bundesliga e farne la stella polare del suo nuovo progetto. Il Milan non ha fretta e prenderebbe in considerazione solo offerte davvero importanti dal punto di vista economico.