. E' quello il reparto in cui i rossoneri interverranno maggiormente, per due semplici motivi: il primo, a livello numerico è quello che ha perso più calciatori, visti gli addii di; il secondo, le scelte di Giampaolo, che ha sempre giocato con un rombo, di qualità, nel quale le mezzali sono molto sollecitate. Per un Radeprossimo all'annuncio, ci sono tanti giocatori nel mirino. E uno di questo è DennisIl numero 10 dellaera considerato un enfant prodige del calcio belga, poi qualche difficoltà nel suo percorso di crescita, ma con Giampaolo, soprattutto nell'ultima stagione, ha trovato continuità di rendimento. E ora, a 25 anni, è pronto per fare un ulteriore salto.. Pagato 10 milioni nel 2016, quando si trasferì dall'Anderlecht in Liguria, ha un contratto in scadenza nel 2021.- Il Milan chiede e valuta, con Paolo, direttore tecnico rossonero, che ha le idee chiare, condivise con: non c'è la volontà di partecipare ad aste o di dire sì a ipervalutazioni fatte dai club proprietari dei cartellini. Vale lafinito poi all': i rossoneri lo valutavano intorno ai 15 milioni di euro, non rilanciando poi quando si è inserita l'Inter. E anche per Praet sarà così: il Milan farà la sua valutazione. E si muoverà, di conseguenza. Senza partecipare ad aste (sul belga c'è anche l'Arsenal). Con Giampaolo che aspetta volti nuovi per il suo compleanno.