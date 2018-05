Tutti sotto esame a casa Milan. L'eventuale mancata qualificazione in Europa significherebbe il fallimento della campagna acquisti, oltre a mancati introiti per parecchi milioni. Il nome del direttore sportivo Mirabelli è entrato nella centrifuga di radio mercato già da qualche settimana e sono stati accostati diversi nomi alla sua poltrona. Una pista che parrebbe continuare a restare aperta è quella che porta a Napoli da Giuntoli, con cui i primi contatti del Milan peraltro risalirebbero già alla scorsa estate.



ALLENATORE - Giuntoli che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, più di qualcuno indica in potenziale accoppiata con Sarri. Gattuso ovviamente ha un contratto appena rinnovato che lo blinda, ma gli effetti di una mancata Europa potrebbero essere imprevedibili, sebbene dal club anche ieri sia filtrata la massima fiducia e stima nei confronti di Rino, così come viene fatta notare la bontà del lavoro di Mirabelli, fatto di rinnovi molto importanti e una rosa ringiovanita e di qualità. Il futuro, però, è complicato da decifrare e d’altra parte, nel dopo gara di Roma, proprio Gattuso aveva detto: "Mi sento tutti i giorni in discussione, vengo giudicato per quello che faccio". Da ricordare che Sarri si potrebbe liberare in modo tecnicamente semplice entro fine maggio, grazie a una clausola da 8 milioni. Scaduta quella, diverrebbe probabilmente tutto molto più complicato considerando che ha un contratto fino al 2020.



SOCIETA' - Elliott intanto, pur smarcandosi dalle questioni tecniche, osserva tutto molto attentamente in attesa che Mister Li (oggi rientra a Hong Kong, a Milano resterà David Han Li) sciolga le riserve sulle proposte di rifinanziamento e la Uefa emetta il verdetto sul fair play finanziario. Ieri da Londra è arrivato il niet sul potenziale ingresso di Usmanov, veicolato da fonti vicine all'oligarca russo.