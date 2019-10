Vincere o iniziare a prepararsi al peggio: il Milan di Stefano Pioli non conosce mezze misure in occasione del posticipo della decima giornata di Serie A, svolta nel turno infrasettimanale, in programma questa sera alle ore 21 presso lo stadio San Siro di Milano, contro la Spal di Leonardo Semplici. Notte di Halloween, notte da paura per i colori rossoneri: dopo l'avvio disastroso con l'esonero di Marco Giampaolo, i soli 10 punti conquistati in 9 giornate con ben 5 sconfitte e l'avvio disastroso del nuovo tecnico con un punto in due partite, ora occorre una risposta sul campo. Anche perché la classifica è pericolante, con l'Europa che si allontana sempre più e la zona retrocessione che si avvicina. Zona retrocessione nella quale si trovano i ferraresi, che giungono a San Siro per cercare di fare punti: finora ne sono arrivati solo 7, che costano il penultimo posto della classifica.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Tra le squadre affrontate almeno cinque volte nella competizione, il Milan è quella contro cui la SPAL ha ottenuto in percentuale meno successi (2.8% - 1/36). La SPAL ha vinto solo una delle 18 trasferte di Serie A contro il Milan: 13 sconfitte e quattro pareggi completano il quadro in casa dei rossoneri. Il Milan ha perso una sola delle ultime cinque gare disputate di giovedì in Serie A (2V, 2N), parziale in cui è stato guidato da cinque allenatori diversi; la sconfitta, tuttavia, risale a questo campionato (2-1 vs Torino, settembre 2019).Nelle ultime 12 partite di campionato la SPAL ha vinto solo due volte, pareggiando in un’occasione: tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A, nessuna ha ottenuto meno successi. Il Milan ha perso ben cinque incontri in questa Serie A (3V, 1N), solo due volte nella sua storia ha trovato sei sconfitte nelle prime 10 giornate: nel 1938/39 e nel 1941/42. La SPAL non è riuscita a segnare nelle ultime quattro trasferte di Serie A; solo due volte nella sua storia ha registrato un digiuno di gol più lungo fuori casa nel massimo campionato – nel 1962/63 (nove) e nel 1965/66 (cinque). Il Milan ha subito otto reti su 13 in questa Serie A negli ultimi 30 minuti di gioco: nessuna squadra ne ha subiti di più nello stesso intervallo nel torneo in corso. Nelle ultime cinque giornate di campionato il Milan ha subito 10 gol, solo il Genoa (12) ha fatto peggio in questo periodo.Franck Kessié ha segnato tre gol in quattro sfide di Serie A contro la SPAL, tra cui una doppietta lo scorso maggio: è la sua vittima preferita nella competizione con la maglia del Milan.andrea Petagna – esordio in Serie A con il Milan nell’agosto 2013, contro il Verona – è andato in gol nell’ultima sfida di campionato contro il Milan a San Siro (dicembre 2018): l’attaccante della SPAL non è mai andato in rete in due trasferte di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MILAN – Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetá, Bennacer, Kessié; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.



SPAL – Berisha; Tomovic, Vicari, Cionek; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.​





