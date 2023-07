Fode Ballo-Tourè ha deciso di rifiutare la proposta del Fulham. Una scelta oramai definitiva che fa saltare l’accordo che il Milan aveva trovato con il club inglese sulla base di 4 milioni di euro.



MILAN SPAZIENTITO - Serpeggia una certa delusione in casa Milan per l’atteggiamento avuto da Ballo-Tourè nell’ultima settimana: per giorni ha fatto attendere la sua risposta alla proposta del Fulham prima di rifiutarla definitivamente nella giornata di oggi.

VUOLE IL BOLOGNA - Ballo-Touré vuole andare al Bologna dove ha ricevuto delle garanzie di poter essere un titolare. Il Milan però non ha accettato la proposta di prestito gratuito con diritto di riscatto avanzata dal Bologna. In attesa anche Calafiori del Basilea che era stato bloccato in caso di partenza del senegalese.