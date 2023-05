L’Euroderby di ritorno si avvicina ed il Milan si augura di riavere la sua stella a disposizione, in vista dell’atto decisivo che martedì consegnerà alla Champions League la sua prima finalista di quest’edizione. Dopo che all’attaccante esterno rossonero era stata evidenziata un’elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra, a seguito degli esami strumentali effettuati dopo l’infortunio occorso nei primi 15 minuti del match vinto per 2-0 contro la Lazio, ecco che gli ultimi aggiornamenti riportano un quadro di cauto ottimismo per la squadra di Stefano Pioli.



LE ULTIME – Dopo aver saltato la semifinale d’andata – Milan uscito sconfitto per 2-0 – Rafael Leao spinge per essere a disposizione del proprio allenatore in vista della serata di martedì. Nella mattinata di oggi, il giocatore portoghese ha svolto un programma personalizzato – come concordato con lo staff medico rossonero – e non sarà disponibile in vista della prossima giornata di campionato, che vedrà il Milan fronteggiare lo Spezia per provare a proseguire l’assalto verso i primi 4 posti in Serie A, che garantirebbero l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Filtra però cauto ottimismo in vista del ritorno contro l’Inter: tra la giornata di domenica e lunedì, Leao continuerà ad aumentare i carichi di lavoro per essere riabilitato e tornare a pieno sevizio di Pioli per martedì sera. Leao ci prova, il Milan spera. Il portoghese punta il derby di ritorno.