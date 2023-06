Se ieri è stato il giorno di Marcus Thuram, nelle prossime ore Milano si appresta ad accogliere Ruben Loftus-Cheek. Dopo il primo grande colpo del mercato in entrata targato, è la volta del Milan, chiamato a rispondere alle prime mosse dei cugini ma anche a dare un segnale a tutto l’ambiente dopo l’inaspettato via libera alla partenza di Tonali. La trattativa per l’acquisto del centrocampista inglese classe ‘96 dal Chelsea si è conclusa nella giornata di ieri, sulla base di 20 milioni di euro complessivi, di cui 15 di parte fissa e il resto come bonus, e per domattina sono previste le visite mediche di rito e tutto l’iter da espletare fino alla firma del contratto.



UNA NUOVA AVVENTURA - Dopo Sportiello e Reveyre, il Milan si appresta dunque ad accogliere il primo rinforzo di peso della propria campagna acquisti, che già in serata raggiungerà il capoluogo lombardo per iniziare la sua nuova avventura dopo una vita a Londra, prima da prodotto dell’academy del Chelsea e poi da elemento pressoché fisso della prima squadra. Loftus-Cheek si è accordato col club rossonero sulla base di un contratto quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione.