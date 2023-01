Milan-Zaniolo, ora si può. I rossoneri hanno messo nel mirino il talento in rottura con la Roma e nella giornata di oggi c’è stato un primo contatto con l’entourage del giocatore: il Diavolo sarebbe disposto a prendere il "22" giallorosso in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi (la qualificazione in Champions).



FATTORI - Il Milan osserva con attenzione e con la consapevolezza di avere il totale gradimento di Zaniolo, che preferirebbe restare in Italia rispetto alla possibilità di giocare in Premier League. I rossoneri propongono un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 22 milioni di euro (per un’operazione simile a quella fatta tre anni fa con il Chelsea per Tomori). Massara e Maldini ora ci credono: sanno che la Roma vuole vendere il classe '99 in questa sessione e gli spiragli per affondare ci sono.



FATTORE BAKAYOKO - Curiosità. Zaniolo potrebbe arrivare al Milan grazie a… Bakayoko. I due hanno gli stessi rappresentanti e nei prossimi giorni proprio Bakayoko potrebbe finire all’Adana Demirspor. Liberandosi dell’ingaggio, il Diavolo potrebbe pagare il prestito oneroso.