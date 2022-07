E' ora di decidere.. I Villans hanno terminato sabato il pres-season tour in Australia, pareggiando 2-2 a Perth contro il Manchester United,per continuare la preparazione in vista dell'esordio in Premier League, previsto per il 6 agosto contro il Bournemouth. Gerrard ritroverà al centro sportivo di Bodymoor il talento 18enneL'offerta di prolungamento è sul tavolo, ma il ragazzo nato in Austria da genitori nigeriani per il momento non l'ha accettata. Secondo Football Insider la ragione è economica,, molto di più di quanto propostohe ha da tempo il suo nome sul taccuino, ma per il momento non intende farne il nuovo Bellingham. Troppi i 20 milioni chiesti dall'Aston Villa, che in caso di mancato rinnovo rischia di dover abbassare il costo del cartellino prima della fine del mercato, per non perderlo a zero il prossimo anno. O meglio, qualcosa il club di Birmingham incasserà,, ma di certo non quanto desiderato.Il Milan per il momento resta alla finestra,ha un solo anno di contratto e nessuna intenzione di rinnovare con i Villans. Ecco perché una eventuale offerta da 10 milioni potrebbe essere presa in considerazione. Proposta che ancora non è arrivata, per un discorso di priorità. Ora la prima scelta è De Ketelaere.