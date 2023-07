L’ultima stagione al Lecce è servita a Lorenzo Colombo per crescere sotto tutti i punti di vista. Il ‘cobra di Vimercate’ ora è un attaccante da serie A con ampi margini di miglioramento. Ne è convinto il Milan che ha esercitato il contro riscatto a giugno ma anche l’Atalanta che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo.



OFFERTA DEA- Ceduto Hojlund al Manchester United per la cifra record di 70 milioni di euro, l’Atalanta ha preso Tourè dall’Almeria e ha bussato anche alla porta del Milan con la promessa di un’offerta a titolo definitivo. Ma dal club rossonero non sono arrivate aperture, l’idea è quella di puntare su Colombo per il futuro.



TANTE IN ATTESA- Allo stato attuale il Milan non é convinto di cedere Colombo in prestito. Alla finestra ci sono il Cagliari che deve acquistare un numero 9 dopo l’infortunio di cui è stato vittima Lapadula. Ma si registrano anche gli interessamenti di Verona, Frosinone, Lecce e Genoa. Quest’ultima ha meno chances potenziali dopo l’acquisto di Retegui dal Boca Juniors.