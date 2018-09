Un'idea di mercato, pronta a trasformarsi in una trattativa reale. Tra i profili brasiliani finiti sotto la lente d'ingrandimento del Milan c'è quello di Lucas Paquetà, talentuoso centrocampista classe 1997 di proprietà del Flamengo e corteggiato dalle big di mezz'Europa. Che Leonardo sia un suo grande estimatore, tanto da mandare in missione Kakà, non è mistero, la novità delle ultime ore è l'apertura del club Rubro-Negro alla cessione, per bocca del vice presidente Ricardo Lomba: "Stiamo già pianificando la prossima stagione. La cessione di Paquetà è un'ipotesi, se andrà via avremo i soldi per sostituirlo con un giocatore all'altezza".



LO SCENARIO - Alla base di questa dichiarazione c'è la volontà di Paquetà di non rinnovare il contratto in scadenza alla fine del 2020, nonostante abbia sul tavolo la proposta del Flamengo di prolungamento, con ritocco dell'ingaggio e aumento della clausola. Il numero 11 ha deciso, vuole andare via, cerca una nuova avventura: i suoi agenti sono al lavoro per accontentarlo e trovargli una sistemazione in Europa. Oltre al Milan, con il quale ci sono stati contatti, si sono mossi Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus. Nessuno vuole pagare i 50 milioni di euro della clausola, tutti puntano sulla voglia del giocatore, convocato a inizio mese da Tite per le amichevoli contro Stati Uniti ed El Salvador, di essere ceduto. Una presa di posizione che farà la differenza sul prezzo finale.