Esterno destro, trequartista e all’occorrenza anche prima punta. Noa Lang ha tutte la carte in regola per esaltarsi nell’idea di calcio che Stefano Pioli ha dato al suo Milan. Il jolly offensivo olandese è da diversi mesi nei radar del club rossonero che hanno avuto anche un confronto con i suoi rappresentanti. Il classe 1999 si sta mettendo in grande luce con la maglia del Bruges dove ha già realizzato 8 gol e messo a referto 12 assist in questa stagione.



C’È IL PREZZO - L’Ajax decise di non puntare su di lui cedendolo al Bruges per 6 milioni di euro. Ora il club belga gongola considerando anche i tanti interessamenti che stanno arrivando dalla Premier League. Il contratto in scadenza nel 2025 permette una maggiore forza sul mercato tanto che il prezzo è di 25 milioni di euro. Il Milan è stato informato e nei prossimi mesi deciderà se aprire o meno una trattativa per portare Lang in rossonero.