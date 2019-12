Un nuovo Milan, più concreto e soprattutto che ha ritrovato il gol con costanza e due vittorie che hanno ridato morale e fiducia. Stefano Pioli, superato il periodo nero coinciso con il filotto di sfide proibitive contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli ora ha rivoluzionato la squadra rossonera rivitalizzando non solo un ottimo Bonaventura, un Piatek tornato al gol e un continuo Kessiè, ma ritrovando anche il miglior Suso.



PIU' CENTRALE - Il modulo è lo stesso di Gattuso: il 4-3-3 con esterni a piede invertito, ma proprio la posizione delle due ali è in realtà cambiata favorendo in un colpo solo sia i terzini di spinta Conti e Theo Hernandez, sia gli stessi Suso e Calhanoglu. Una posizione più centrale, meno defilata, che consente soprattutto all'esterno spagnolo di dialogare coi compagni, e metterli nelle condizioni di far male, come accaduto per il gol del momentaneo 2-0 di Theo Hernandez con un assist al bacio. Non è un caso, infatti, che sia cresciuto a circa l'80% anche la percentuale di passaggi riusciti e il numero di occasioni create.







DEVE TIRARE DI PIU' - Pioli è riuscito a rendere più centrale Suso, non solo nella posizione in campo, ma anche nello sviluppo del gioco rossonero. 55 palloni toccati, quasi tutti sulla trequarti offensiva di destra. Eppure c'è un dato che ancora manca per completare la rinascita: i tiri in porta. 0 contro il Bologna, solo 1 nello specchio contro il Parma. Per essere davvero fondamentale a Suso manca ancora il gol. Poi la rinascita sarà completa.