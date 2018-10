Suso, esterno offensivo del Milan, parla a Tuttosport, commentando così le voci di mercato: "Leggere che ti vogliono squadre come Real, Barcellona o City fa piacere, ma anche il Milan è una grande squadra. Nel mercato non si sa mai, ho sempre detto di essere felice in rossonero. Un altro club italiano? Dipende da come ci si separa: se non mi volessere più al Milan, sarebbe un discorso, ma personalmente non penso di voler andare in un'altra squadra italiana"