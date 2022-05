Dopo la prima classica rossonera, ora si conosce anche la seconda divisa del Milan per il 2022/23. A svelare le immagini il sito specializzato Footyheadlines.com. L'away kit della prossima stagione torna a un bianco brillante come base, ma a differenza di quella dell'attuale stagione che ha il fronte 'libero' e segni rossi sulle spalle, la prossima divisa presenta sette righe orizzontali rossonere: una tra logo del club-dello sponsor tecnico (Puma) e main sponsor (Emirates), le altre sei sotto il main sponsor. Rossoneri anche i bordi delle maniche e il colletto.



Scorri la nostra gallery per vedere le foto.