Marco Tardelli, ex centrocampista di Inter e Juventus, campione del mondo nel 1982, scrive su La Stampa del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic e Pato: “Quando leggo che si vuole migliorare l’attacco con Pato ed Ibrahimovic, rimango perplesso e non riesco ad immaginare quale veramente sia il cammino della società. Lo svedese è stato un grandissimo giocatore, potrebbe portare esperienza, ma anche confusione fra giovani che hanno bisogno di credere nel proprio allenatore, come finora è stato. Si parla anche di Pato, anche lui ottimo attaccante, vecchia conoscenza per il nostro calcio, ma come Ibrahimovic un ritorno ed esempi negativi di giocatori rientrati nella passata società sono molti soprattutto nel Milan".