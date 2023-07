Un 9 vero. Che possa essere una prima scelta, non solo un rincalzo di Olivier Giroud e il sostituto numerico di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com il Milan ha presentato un'offerta ufficiale al Porto per Mehdi Taremi, attaccante iraniano che domani festeggerà 31 anni. Moncada e Furlani hanno messo sul tavolo 13 milioni di euro, proposta respinta al mittente dal Porto. Pinto da Costa valuta la punta tra i 20 e i 25 milioni di euro, al momento non è disposto a fare sconti, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Ma la trattativa è appena iniziata.



NE RESTERA' SOLO UNO - Taremi, che oggi è tornato ad allenarsi con Diogo Costa, Pepe, Otávio, Grujic, Eustaquio e Zaidu (tutti hanno beneficiato di qualche giorno in più di vacanza dopo le fatiche con le nazionali) piace molto al Milan per la facilità con la quale vede la porta. Ha chiuso l'ultima stagione con 31 gol in 51 partite ufficiali, con i Dragoni ha segnato 80 volte in 147 match. Il suo arrivo escluderebbe quello di Samuel Chukwueze del Villarreal: il Milan ha infatti un solo slot da extracomunitario.