Trae illa tensione è ormai alle stelle. Il centrocampista bosniaco ieri non era nella lista dei convocati ufficialmente per un problema alla schiena ma è evidente di come si è arrivati alla rottura totale., talvolta non si scalda neanche ma rimane seduto in panchina. Da una parte il giocatore voleva un rinnovo con ingaggio raddoppiato dopo aver dovuto rinunciare al Fenerbahce la scorsa estate, dall’altra il club sperava in una partecipazione diversa del ragazzo in un momento difficile.Il Milan ha già ribadito a Kolarov e Berti che per cedere Krunic a gennaio servono offerte serie e concrete. Al momento al Milan non sono arrivate, nonostante i rumours che provengono dalla Turchia. La sensazione che ha il club rossonero è quella di un. La linea attuale dei rossoneri è che l’ex Empoli andrà via solo se arriverà una proposta da circa 4/5 milioni di euro.