Questa l'analisi del terzino del Milan Theo Hernandez a Dazn dopo il pari col Torino:



"Noi abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a vincere questa partita ma la prossima settimana ce n'è un'altra e proveremo a vincere quella. Questo tipo di gare è complicato, le squadre vogliono fare bella figura contro di noi e ci rendono la vita difficile. Dobbiamo dare tutto per vincere sempre da ora in avanti"