"Freed From Desire", brano dance di Gala del 1996, è tornato a essere da qualche anno un tormentone assoluto, in pista quanto negli spogliatoi delle squadre di calcio. Anche in quello della Francia a quanto pare, forse con la complicità di Theo Hernandez e Giroud, abituati a San Siro alla versione milanista "Pioli is on fire".