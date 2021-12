Non arrivano buone notizie dal ritiro del Milan in vista del match di stasera contro il Napoli: Theo Hernandez, inizialmente convocato da Stefano Pioli, è stato tolto dalla lista dei rossoneri a disposizione per la sfida di questa sera a causa di un peggioramento dello stato febbrile. Come terzino sinistro ci sarà quindi Ballo-Touré.