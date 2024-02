Milan, Thiaw: 'Mi sono sentito bene, ho anticipato un po' i tempi senza correre rischi'

Malick Thiaw, tornato in campo stasera dopo 79 giorni, ha dichiarato a Sky Sport al termine di Milan-Rennes: "Sono molto contento di essere tornato in campo. Mi sono sentito bene. Non è stato un periodo semplice, ma ora sono tornato. E' una bella serata anche per la squadra visto che abbiamo vinto 3-0".



Su Gabbia e Kjaer: "Stanno facendo grandi partite".



Sul rientro in campo: "Ho anticipato un po' i tempi. Ho lavorato con pazienza senza correre rischi".



Sulla squadra: "Siamo tutti felici nello spogliatoio".



Sull'Europa League: "Possiamo vincerla, ma c'è ancora il ritorno con il Rennes che è la partita più importante al momento. Poi vedremo cosa succederà".