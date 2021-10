Davidesi è fermato in Nazionale, Alessandroè ancora out dopo l'operazione al ginocchio e allora in vista della sfida di sabato alle 20.45 a San Siro contro il Verona e probabilmente anche in ottica andata della sfida contro ildi Champions League, Stefano Pioli dovrà rivolgere ancora una volta lo sguardo verso la sua panchina conpronto a rispondere nuovamente presente. Un giocatore che è anche un simbolo di come il fondo Elliott, con l'ad Gazidis e gli uomini mercato Maldini, Massara e Moncada, stia portando avanti il progetto per il suo Milan.Va detto che quando il Milan ha perfezionato il suo acquisto dal Lione Kalulu non rappresentava di certo un valore aggiunto per la rosa che era già allenata da Stefano Pioli.non aveva infatti ancora nessuna presenza in Ligue 1, ma aveva fatto vedere ottime cose in Youth League e con le nazionali giovanili francesi.in un ruolo non suo complici assenze ed infortuni. Ciò che però ha distinto il terzino classe 2000 fin dal suo primo istante a Milanello è sempre stataAnzi, di più, perché è stato proprio il suo ingresso in campouna partita fino a quel momento sofferta e in cui Pioli aveva scelto il passaggio alla difesa a 3 complice l'assenza di Calabria e un Florenzi non in forma. Kalulu in quella gara ha dimostrato di essere pronto, di poter dire la sua anche contro avversari di livello e cheinvestire il giusto per ricavarne il più possibile in un eventuale futuro. Kalulu rappresenta l'emblema di questa strategia, che anche in termini sportivi sta dando grandi frutti.