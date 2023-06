Slitta ancora il verdetto della UEFA sul caso Milan-Tolosa. I due club di RedBird si sono qualificati in Champions League, i rossoneri, e in Europa League, i viola transalpini, con il regolamento che vieta ai club controllate dallo stesso soggetto di disputare competizioni comunicanti. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il massimo organo calcistico europeo si pronuncerà la settimana prossima.