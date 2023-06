La decisione dell'UEFA in merito alla partecipazione del Tolosa alla prossima edizione dell'Europa League sarà svelata solo domani. Come riporta MilanNews, il Club Financial Control Body si è riunito oggi, analizzando anche altre situazioni. Bisogna ricordare che, dopo Gerry Cardinale, anche Alec Scheiner, Isaac Halyard e Niraj Shah si sono dimessi dal Consiglio di Amministrazione del Tolosa (sono tutti e tre membri del CdA del Milan sempre in quota RedBird): un'ulteriore mossa del club transalpino nell’ottica di conformarsi alle regole UEFA sulla multiproprietà.