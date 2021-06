Il Milan si appresta a mettere a segno il secondo "colpo" di mercato dell'estate, dopo l'ufficializzazione di Mike Maignan dal Lille: inizia infatti la settimana del riscatto dal Chelsea di Fikayo Tomori, la sorpresa più lieta della seconda parte di stagione rossonera. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, entro venerdì arriverà l'ufficializzazione del ritorno dal Chelsea del difensore centrale classe 1997, il quale non è mai uscito dal cuore di Stefano Pioli.



I DETTAGLI E L'ANNUNCIO - Come vi abbiamo raccontato, la dirigenza rossonera ha ormai raggiunto l'accordo definitivo con il Chelsea per la conferma dell'inglese di origine canadese, tra i protagonisti del secondo posto e del ritorno in Champions League: Tomori firmerà con il Milan un contratto di cinque anni e i rossoneri verseranno nelle casse dei Blues 27 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, che si aggiungono al milione già corrisposto per i sei mesi di prestito. Maignan, Tomori, ora un centrocampista e un attaccante: Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati, il Diavolo 2021/2022 inizia a prendere forma.