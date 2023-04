Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha commentato così la qualificazione dei rossoneri in semifinale di Champions League grazie a una vittoria e un pareggio col Napoli: "Siamo felici di essere in semifinale, non è facile subire un solo gol in tre partite col Napoli - ha detto a Milan tv nel post partita - Abbiamo difeso bene e siamo sempre stati pericolosi nei contropiedi. C'era tanta pressione, ora siamo stanchi".