Fikayo Tomori, difensore del Milan, è intervenuto sui canali ufficiali della società rossonera:



"Questa stagione è importante, siamo in una posizione molto buona ma dobbiamo continuare, alzare il livello per fare qualcosa di eccezionale. Siamo tranquilli ma eccitati".



VERGOGNA A CAGLIARI - "Dopo la partita eravamo felici per il risultato. Abbiamo sentito qualcosa. Tutta la squadra e lo staff erano con noi. Anche il Milan attraverso i social media, perché siamo una famiglia. E quando c'è una famiglia così è più facile alzare la testa".



IMPATTO - "Quando sono arrivato qua ero eccitato dall'idea i giocare per il Milan. Tutto mi faceva sentire come a casa, come in Inghilterra. Sono qui da un anno e due mesi ma è come se ci fossi da più tempo. Sono molto contento".



KALULU - "Pierre ha fatto un gol, devo farlo anch'io (ride, ndr). Pierre è un grande giocatore, vuole sempre imparare da Simon, da Romagnoli, dal mister, da me. E io da Pierre".



BOLOGNA - Partita speciale perché era la mia prima partita in Serie A. Ero un po' nervoso e riguardandomi indietro penso che sia pazzesco".