Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria: "Diciamo che è la più importante non come partita perché c'è stato il derby ma a livello di cuore, siamo partiti bene, forte, abbiamo fatto un gol e poi cercato di farne un altro ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di non mollare mai".



COSA LASCIA LA PARTITA - "Sicuramente l'idea di migliorarsi, anche oggi non abbiamo fatto tutto giusto, partita che si è complicata dopo l'espulsione di Rafa (Leao)".



STANCHEZZA - "Si oggi non solo io ma tutta la squadra ha preso la riserva e l'ha messa in campo, le ultime gocce di benzina che ci rimanevano, ma abbiamo dimostrato perché siamo riusciti a vincere l'anno scorso."



RINNOVO - "Sono tanto legato a questa squadra, il merito non è solo mio, solo nostro, oggi era un grande giorno per me ma i tifosi ci aiutano sempre, ci danno una mano in ogni momento della partita."



CALENDARIO - "Sapevamo che bisognava giocare ogni tre giorni, abbiamo lavorato, fatto un grande ritiro a livello di intensità e qualità e adesso siamo pronti."