Esce in barella e in lacrime Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan va ko dopo un calcio di Verdi, che stava per calciare il pallone e invece ha colpito l'8 rossonero: si tratta di un trauma contusivo al polpaccio sinistro. Anche Brahim Diaz, sostituito da Calhanoglu, è uscito malconcio dal match col Torino: rientrato subito negli spogliatoi, gli è stata fasciata la caviglia sinistra. Anche per lui si tratta di trauma contusivo. Il Milan tornerà in campo martedì, sempre contro il Toro, ma in Coppa Itaoia.