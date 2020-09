Calciomercato.com e Moneyfarm vi presentano sette trasferimenti della finestra di mercato estiva del 2020.Un sogno che si avvera, un colpo da 8 in pagella, come il suo nuovo numero di maglia.uno dei rinforzi estivi di una squadra che vuole tornare grande e punta a chiudere il campionato tra le prime quattro.Quando si diventa professionisti, la fede calcistica, lascia il tempo che trova, ma il centrocampista che ha appena lasciato il Brescia ha fatto di tutto per vestire la maglia rossonera, che ammira fin da quando era bambino. A confermarlo il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino: "Quando si è affacciato con determinazione e volontà il Milan, Tonali non ha voluto più sentire nulla. Una dozzina di giorni fa il Manchester United ci ha fatto un'offerta di almeno dieci milioni in più rispetto a quella del Milan, ma il ragazzo una volta che ha sentito il Milan non ha capito più nulla, è un tifoso del Milan ed è innamorato"., perché rappresenta uno dei migliori giovani del panorama europeo, perché aumenta la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli,, che ha sempre dato l'imput di puntare su giocatori giovani e talentuosi, che possano essere anche una risorsa economica in caso di futura cessione."L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.” Scopri di più Valutazione Moneyfarm 3.9/5.Piuttosto alta per un giocatore così giovane, che infatti a livello meramente statistico non ha ancora grandi numeri dalla sua parte (motivo per cui il suo costo è contenuto). Il modello Moneyfarm premia la giovane età, che pesa come fattore positivo nella valutazione e. A questi si aggiungono numeri di performance molto positivi ottenuti nella sua prima stagione in serie A, dove spiccano in particolare 7 assist.sulla differenza tra quanto è stato pagato e quanto sarà venduto. Ha firmato un contratto di cinque anni a 2,2 milioni di euro più bonus a stagione. Il Milan si frega le mani: si è assicurato uno dei migliori classe 2000 in circolazione per un affare da 25 milioni di euro più bonus, un prezzo ragionevole per un ragazzo in rampa di lancio. Se anche a San Siro Tonali dimostrerà la crescita vista nell'ultimo biennio,Nel giugno 2021 potrebbe valore 40 milioni di euro, con un Europeo ancora da giocare.Quindi anche per quanto riguarda il prezzo, il Milan si porta a casa il talento per un costo in linea al valore stimato dall’algoritmo, da spalmare con un ottimo quinquennale con ingaggio competitivo. Sarà da valutare l’impatto dei vari bonus, comunque legati alla performance.(che nel settore è chiamato “growth”). Ciò che viene pagato è il potenziale futuro del giocatore, oltre che la capacità di incidere nell’immediato.e si candida a essere uno dei migliori colpi growth della serie A. Il modello Moneyfarm valuta gli indicatori di performance in congiunzione con l’età per apprezzare il valore potenziale di un giocatore. Moneyfarm è una società di Gestione del risparmio scelta da oltre 40.000 investitori in Europa. Grazie al suo sistema innovativo e altamente tecnologico è stata nominata miglior consulente finanziario indipendente in Italia per cinque anni consecutivi.”