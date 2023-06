Sky Sport UK aggiorna sul trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle. L'oramai ex centrocampista del Milan non è ancora stato ufficializzato dal club inglese, in quanto si sta aspettando il termine del percorso dell'Italia Under 21 all'Europeo (questa sera in programma la sfida da dentro o fuori con la Norvegia). A quel punto il centrocampista volerà in Inghilterra per formalizzare il suo trasferimento, apporre le firme del caso ed essere annunciato come nuovo colpo per la mediana dei Magpies.