Ci siamo. Finalmente è il grande giorno.. Il ritorno del pubblico allo stadio ha portato bene all’Inter, nonostante la complicata situazione societaria, alla Roma e alla Lazio, mentre ieri lo Stadium di Torino ha dovuto assistere e fischiare la clamorosa débacle della Juve. Oggi tocca alla Curva Sud di Milano.. Il Meazza ribollirà di un entusiasmo che non si vedeva da tempo, in un ambiente dove ormai si erano quasi abituati alla rassegnazione. Oggi poi, ci sarà un motivo in più per andare allo stadio:Sarà in tutto e per tutto la prova del 9.Si è detto molto del fatto chema anche di come, una volta trovata continuità, avere. Lo sarebbe stato, ad esempio, in quelalla penultima giornata di campionato, che aveva rischiato di vanificare una stagione fantastica, conclusa, per loro fortuna, con il tutt’altro che scontato exploit di Bergamo. San Siro invece era vuoto. L’atmosfera era surreale, l’aria di vetro, il silenzio assordante. Regnava la paura di non farcela.di buttare via una stagione non riuscendo a fare un gol ad un Cagliari già salvo.Non si poteva entrare alo stadio, è vero, ma il supporto della tifoseria al Milan di Pioli non è mai mancato, anzi. F, anche quando non si sarebbe potuto per le regole del distanziamento sociale, i ragazzi di Pioli sono sempre stati accompagnati e caricati prima delle partite decisive: una scarica di adrenalina, l’hanno spesso definita, che certamente ha aiutato a sfornare quelle grandi prestazioni a cui ci hanno abituato nella scorsa stagione.Ora però sarà diverso. Quei ragazzini che avevano finito per spazientire San Siro prima del lockdown del 2020 ora tornano nel loro stadio, per la prima volta pieno, da uomini, da calciatori e soprattutto. Si sono guadagnati il rispetto, hanno entusiasmato, ma ora arriva il banco di prova più importante in questo senso. La tifoseria del Milan ci mette fin troppo poco a ritrovare l’euforia -– ma allo stesso tempo, certi errori la fanno borbottare, rumoreggiare e, quando arriva al limite dell’esasperazione, esplodere in un omogeneo, assordante, penetrante fischio, come succedeva con Suso, Calhanoglu e Piatek, che però oggi non ci sono più. Oggi San Siro sarà pieno tutto per il nuovo giovane Milan.quando i giovani del Milan, alla loro prima esperienza nell’Europa che conta, avranno bisogno di essere trascinati, sospinti, aiutati a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Parte tutto da oggi.