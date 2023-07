Seconda uscita americana per il nuovo Milan di Stefano Pioli che perde ai calci di rigore contro la Juventus. Una buon primo tempo giocato dai rossoneri, decisamente meno entusiasmante la prestazione offerta nella ripresa.

TOP



Reijnders: l’olandese arrivato dall’Az ruba l’occhio quando ha la palla tra i piedi. Testa alta e pallone che viaggia sempre veloce, spesso di prima. Trova due ottime verticalizzazioni ma Giroud non é reattivo perché in ritardo di condizione. Buona la prima da titolare.



Thiaw: sui calci piazzati è un fattore anche nell’area avversaria. Realizza un gran bel gol di testa e serve l’assist per il raddoppio di Giroud. Qualche patema con Chiesa che ha un passo diverso.



Romero: questa volta entra nel secondo tempo con il piglio giusto. Luka è già entrato nei meccanismi della squadra, si muove bene e sfiora il gol. L’atteggiamento è quello giusto, può stupire.



FLOP



Loftus-Cheek: probabilmente ha sofferto i carichi di lavoro data l’imponente struttura fisica. Il centrocampista inglese corre spesso a vuoto, non riesce a fare filtro e si fa vedere poco in attacco. Perde la marcatura su Gatti in occasione del gol dell’1-1 di Danilo. Rimandato



Tomori: commette qualche fallo di troppo, impreciso anche in fase d’impostazione. Il difensore inglese deve ritrovare le certezze smarrite nella scorsa stagione.



De Ketelaere: dovrebbe sfruttare queste prime amichevoli estive per convincere Pioli a confermarlo ma il belga è finito in un tunnel preoccupante. Da mezzala, nella ripresa, non si vede mai.