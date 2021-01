Non è certo un mistero che Rade Krunic sia un obiettivo del Torino per rinforzare il proprio centrocampo. Il centrocampista è un pallino di Marco Giampaolo, che lo ha già conosciuto e allenato durante le sue esperienze all'Empoli e sulla panchina rossonera: già la scorsa estate la società granata aveva seguito il giocatore e ora l'interesse nei suoi confronti è tornato forte.



La partita di sabato sera contro il Milan sarà l'occasione per il direttore tecnico Davide Vagnati di incontrare i colleghi rossoneri e parlare proprio del centrocampista, che nella squadra di Stefano Pioli finora non ha trovato molto spazio.