See you at San Siro tomorrow

In uno dei momenti più complicati della storia recente del suoal servizio della squadra rossonera. A sei mesi di distanza dall’infortunio al ginocchio accusato nei primi minuti della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter che aveva anticipatamente concluso la sua ultima stagione, il centrocampista algerinoed è a tutti gli effetti una risorsa in più per Stefano Pioli in questa fase delicatissima del campionato., nel primo appuntamento dopo la pesante sconfitta interna in Champions contro il Borussia Dortmund,per la sfida di San Siro di domani, programmata per le 20.45 Dopo due settimane nelle quali l’ex giocatore dell’Empoli ha lavorato interamente col resto dei compagni e alla stessa intensità,In uno dei momenti più difficili, sul piano dei risultati e dell’emergenza infortuni, il Milan ritrova un pezzo da novanta: Ismael Bennacer scalda i motori., che cade oggi e che l'algerino spera magari di nobilitare con qualche minuto contro la squadra allenata da Di Francesco, qualora la partita in questione offrisse le condizioni ideali. Approdato al Milan nell'estate 2019, Bennacer ha disputato 145 partite in rossonero, con un bottino di 6 reti, mentre in assoluto in Serie A sono 148 i gettoni collezionati. La sua ultima apparizione in campionato risale al 6 maggio scorso e al match contro la Lazio, contro la quale ha firmato pure il suo gol più recente