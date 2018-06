Together we grew, we celebrated, we suffered, we won: happy 50th birthday Captain! 3

Insieme siamo cresciuti, abbiamo esultato, abbiamo sofferto, abbiamo vinto: tanti auguri Capitano! 3#weareacmilan pic.twitter.com/aGouBceFab — AC Milan (@acmilan) 26 giugno 2018

. Secondo indiscrezioni l'imprenditore italo-americano starebbe provando a chiudere con i suoi advisor la- In caso di successo, Rocco Commisso, affiancato da Goldman Sachs, avrebbe intenzione di iniettare, secondo i rumors, circa. Ma quale sarebbe il piano allo studio? Secondo le indiscrezioni. Commisso dovrebbe rimborsare i 32 milioni dell'ultimo prestito di Elliott, più altri 180 milioni più interessi del finanziamento di Elliott alla Rossoneri Sport più, appunto, altri 150 milioni da iniettare nel Milan. Inoltre i 123 milioni di bond milanisti (sempre verso Elliott) dovrebbero essere rifinanziati.- Sempre secondo Il Sole 24 Ore in edicola oggi, nelle ultime ore sono emerse anche indiscrezioni (non confermate) di un ruolo,Il problema sono i tempi, visto che deve essere chiuso tutto in poco tempo, prima che Elliott possa escutere il pegno alla fine della prossima settimana: il 6 luglio. Ma sul tavolo c'è anche la quota azionaria con la quale dovrà restare Mr Li e la valutazione del club.Ovvio che Mr Li uscirebbe dalla partita con una perdita: ma pur sempre avrebbe qualcosa. Al contrario, con l'opzione Elliott, Mr Li rischierebbe di restare quasi all'asciutto. Infatti Elliott fra dieci giorni avvierebbe l’escussione davanti al Tribunale del Lussemburgo.- Quali sono le alternative per Mr Li? Ci sarebbero da esaminare le altre manifestazioni d'interesse, come quella della, ancora top secret al momento. Inoltre Mr, ma in questo modo avrebbe sempre il problema della scadenza di ottobre, che pesa come un macigno, per restituire circa 380 milioni ad Elliott.