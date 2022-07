Lunedì è il giorno della presentazione di, ma ilnon si ferma e proseguono i lavori di rafforzamento per la prossima stagione.e più in generale la trequarti restano la priorità, ma perci sono anche i tavoli aperti con- Come abbiamo raccontato su Calciomercato.com, il potente procuratore risulta al momento il principale ostacolo nell'operazione. I rossoneri hanno già raggiunto l'intesa con ilsulla base di, ma Mendes ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda l'ingaggio:, complice l'inserimento delche può mettere sul piatto cifre più elevate per lo stipendio.- Un braccio di ferro che si riporta anche su un'altra trattativa delicata per il mondo Milan:. L'attaccante portoghese ha tutta l'intenzione di restare in rossonero, il fatto che sia stato scelto come principale testimonial della nuova prima maglia è un segnale di quanto il club lo ritenga cruciale per il progetto complessivo e non solo sotto l'aspetto tecnico e anche i compagni lo acclamano in vista della ripresa, come ad esempio il capitano Calabria. La vicenda con loha rallentato l'operazione e cambiato anche in questo caso gli equilibri in gioco. L'accordo tra Leao e il club di Lisbona per il pagamento del risarcimento si sta avvicinando a circa(i 16,5 stabiliti erano saliti a oltre 20 con gli interessi), ma anche in relazione a questa cifra Mendes ha alzato la posta. Si tratta, con la forte possibilità di trovarsi a metà strada, perché né Elliott né Cardinale con la sua RedBird hanno intenzione di privare il Diavolo della sua stella più brillante: Leao è il presente e il futuro del Milan, la partita continua con l'obiettivo di arrivare alla fumata bianca.