Un volto nuovo a destra, ma senza fretta. La campagna acquisti del Milan non si chiuderà con l'arrivo dal Valencia di Yunus Musah, l'ottavo colpo della coppia Furlani-Moncada, l'idea della nuova squadra mercato è quella di completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con almeno altri due innesti. Servono un difensore centrale, che possa essere un'alternativa a Thiaw, Tomori e Kalulu (Kjaer resta in bilico), e un terzino sinistro, in grado di far riposare Theo Hernandez e che possa numericamente prendere il posto di Ballo-Touré, ma non è detto che siano gli ultimi colpi. Entro il primo settembre potrebbe esserci novità anche sul fronte nuovo numero 9, un profilo giovane, che possa crescere alle spalle dell'esperto Giroud.



SINGO E FRESNEDA - C'è poi il discorso esterno di destra difensivo, per il quale ci saranno sicuramente novità entro i prossimi dodici mesi. Calabria e Florenzi, le prime due scelte, non sono insostituibili, l'idea del Milan è quella di portare in rossonero un nuovo potenziale titolare. Salvo sorprese, il grande investimento verrà rimandato all'estate 2024, per ragioni diverse i nomi di Singo del Torino e Fresneda del Valldolid non vanno considerati come prioritari. Il senegalese, in scadenza nel 2024 con il Toro, non convince Pioli, il talento spagnolo classe 2004 ha un prezzo troppo alto. Il rinforzo giusto ha bisogno di tempo. E di soldi.