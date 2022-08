Sirene dalla Turchia per. Il terzino senegaleseche vuole continuare a fare la spesa in Italia dopo gli arrivi di Dries Mertens e Lucas Torreira.in un club ambizioso come quello di Istanbul.Lacon Frederic Massara e Paolo Maldini a dettare le condizioni:. A inizio settimana è previsto un nuovo confronto per capire se ci sono le basi per andare avanti o meno, il Galatasaray spinge per Ballo-Tourè.