L'Atletico Madrid piomba su Nikola Kalinic. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, si sta sviluppando una trattativa ufficiale tra i colchoneros e il Milan per l'attaccante croato. Contatti che proseguono da un paio di giorni senza sosta, Simeone ha messo la freccia su Siviglia e Spartak Mosca.



SI RAGIONA SULLA FORMULA- Il Milan dalla cessione di Kalinic vuole ricavare almeno 25 milioni di euro, ecco perchè le parti sono al lavoro per studiare la formula giusta. L'Atletico Madrid deve prima ultimare la cessione di Kevin Gameiro per poi tentare l'affondo decisivo sull'ex Fiorentina. Non è da escludere una soluzione che preveda il prestito oneroso con il diritto o l'obbligo di riscatto, sono queste le basi sulle quali si sta ragionando. Dopo soli 12 mesi avari di soddisfazioni, Nikola è pronto a dire addio al Milan.