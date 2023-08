Ma la trattativa sta diventando una sorta di Luna Park dove si passa da una emozione all’altra nel giro di pochi minuti. Procediamo con ordine: martedì notte il Milan raggiunge un accordo di massima con Taremi per un triennale e invia un’offerta da 14 milioni più 1 di bonus al Porto.Si respira una grande soddisfazione a Casa Milan mista a quella cautela che è sempre importante avere quando tratti un giocatore importante con il Porto a poche ore dalla chiusura del mercato.La trattativa andrà avanti a oltranza per tutta la giornata di oggi, con più difficoltà rispetto a ieri. Furlani, Moncada e D’Ottavio non mollano e faranno il possibile per regalare l’attaccante iraniano a Pioli.