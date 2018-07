Mercato in entrata, ma prima in uscita: è questo il diktat del Milan., i due club stanno ragionando su cifre e formula dell’operazione. La prima scelta per l’attacco rossonero è Simone Zaza, che oggi ha ripreso a lavorare col Valencia in ritiro. Intanto Suso resta in bilico per via della clausola da 38 milioni valida per l’estero inserita nel suo contratto. Nel video sottostanteraccontano dettagli e retroscena anche su Depay e Ceballos.