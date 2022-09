Mediano o difensore centrale non fa alcuna differenza, con lui in campo lo Spezia si sente al sicuro.non ha saltato nemmeno un minuto in queste prime 7 giornate di campionato. Semplicemente insostituibile. Ea stretto giro di posta.Ma nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci su un altro club italiano pronto ad affondare il colpo.Una particolare attenzione ai giovani. Ilnon ha certo cambiato una filosofia che ha portato riconoscimenti e risultati nell’ultimo triennio.anche all’interno dell’operazione che ha portato Daniel Maldini alla corte di mister Gotti.. Tantomeno da 18 milioni di euro. Perché la testa è rivolta solo al campo e alle risposte che darà Thiaw, arrivato solo pochi mesi fa dallo Schalke per circa 6 milioni di euro.