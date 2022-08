A piccoli passi verso il traguardo.. Il centrocampista belga classe 2002 non ha voluto sapere più nulla una volta preso conoscenza dell’interesse rossonero: accordo trovato in pochi minuti e tutte le altre proposte, tra cui quella dell’Atalanta, messe in stand-by. Le valige sono già pronte e ora attende solo il via libera, che dovrebbe arrivare già in giornata, per partire verso Milano.La giornata di ieri è stata caratterizzata da una fitta corrispondenza tra Milan e Wolfsburg che sono d’accordo sulla formula ( prestito oneroso con diritto di riscatto) e stanno delineando con precisione quelli che saranno i dettagli economici.La fumata bianca è in arrivo, Vranckx vede il Milan…