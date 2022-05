Il Milan avanza per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del Lille rappresenta da mesi una priorità assoluta del club rossonero che lo ha individuato come il sostituto perfetto di Franck Kessie (ha già firmato con il Barcellona). Dopo il tentativo nel mercato di gennaio sfumato proprio sul gong finale, ora i contatti con l’agente Jorge Mendes stanno portando a una intesa definitiva. Si va verso un contratto di quattro anni a 4,5 milioni di euro a stagione, nei prossimi giorni è atteso un nuovo summit.



LA SITUAZIONE CON IL LILLE- Tra il Milan e il Lille non ci saranno problemi per delineare i contorni di questa operazione. Una base d’intesa era già stata trovata a gennaio sui 20 milioni, ora ci sono margini per uno sconto considerando che Renato Sanches ha un contratto in scadenza nel 2023 e non ci sono margini per il rinnovo. Sono giorni importanti, forse decisivi: Renato Sanches vede sempre di più il rossonero.