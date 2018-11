Perché sì! Perché no! L’è un tema che sta appassionando iA dire il vero, la concentrazione dovrebbe essere rivolta alIl Presidente Silvioaveva insegnato ai telecronisti di Mediaset chema piuttosto dei giocatori che scendono in campo. Allora dunqueChe siano undici leoni, “più forti della sfortuna, della ingiustizia e dell’invidia“, che siano compatti come la falange macedone,pugnaci sempre come, con sprazzi di eleganza e di musicalità regalati dacon un pungiglione pronto a colpire.Torniamo al tema iniziale, che riguardaPerché sì? Per una questione tecnica, perché Zlatan, bravo a inventare gol, superbo nel colpo di testa, implacabile nel difendere la palla, utile nell’aiutare al squadra a salire, geniale negli appoggi ai compagni che si inseriscono., come conferma il suo rendimento in un campionato non di eccelsa qualità tecnica, ma dove sono necessarie corsa, velocità e buona preparazione atletica.La squadra, durante ogni allenamento, nei novanta minuti, ha sempreI giovani possono trovare un esempio grazie al quale possono crescere. Uno su tutti, perché intelligente e umile, proprio Patrickche qualcuno teme possa essere frenato nella sua crescita proprio dalla presenza dello svedese., due fari che possono illuminare la strada della sua carriera. Per una questione economica.. Non credo infatti che Zlatan si accontenterebbe di un contratto fino a giugno,Difficile trovare poi unache costi la stessa cifra dell’ingaggio di Ibra Supremacy. Quali i no al suo ritorno? Io non ne trovo Per me è solo sì!